"Tem umas que jogam sutiã no palco, que roubam beijo", revela Tayrone sobre fãs

Considerado um dos grandes nomes do Arrocha, o cantor Tayrone começou sua carreira aos 14 anos cantando em bares e pequenas casas noturnas. Nesses 16 anos de carreira, o artista baiano conquistou o Brasil com seu arrocha apaixonado. Os fãs do cantor terão a oportunidade de participar de um megaevento neste sábado,10, o '10 horas de Arrocha', onde ele irá trazer um repertório atualizado, e também o grandes sucessos de sua carreira, neste sábado, 10.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o cantor falou sobre sua expectativa para o evento. "Estou ansioso! Mais um ano participando desse megaevento, o ano passado foi maravilhoso e acho que esse ano não vai ser diferente".

Tayrone terá entre 1h30 e 2h de show, subindo no palco a partir das 00h. "Em breve vamos lançar um CD promocional ao vivo, com o hit 'Garota Poderosa' e esse repertório já estará no 10 horas de Arrocha", conta.

O cantor também destacou que a música nova, Garota Poderosa, é uma parceria com a banda Kart Love."Eles mandaram pra mim porque acharam minha cara. Gravamos o clipe e ela já está tocando em todas as rádios do Brasil, está na boca da galera", afirma o cantor.

Além do CD, também está por vir a gravação de um DVD em Goiânia, com participações que ainda não podem reveladas.

Algumas faixas do cantor são grandes sucessos em todo o país, uma dessas é a música 'Volta Amor'. "Num show eu ouvi a música Volta Amor, saí procurando o compositor e fizemos a gravação dela. Estourou em todo o Nordeste, Leonardo regravou e Claudia Leitte colocou no repertório".

Tayrone conta que o sucesso acontece porque o público se identifica com as letras, quando ele fala do cotidiano das pessoas, sobre história que elas vivem ou já viveram. Ele também disse que não há segredo para se manter fazendo sucesso, que sempre a agradece pela saúde e segue fazendo música bonita e apaixonada.

Sempre falando de amor, o cantor tem sua musa inspiradora, com quem está casado há 14 anos, Ana Paula Dantas. Mesmo com a rotina corrida por conta da agenda de shows ele sempre tenta dar um jeito de estar com a esposa, que sempre o ajuda com o repertório e dá conselhos.

Em tantos anos de carreira, algumas mudanças foram feitas. Inicialmente, o cantor ficou conhecido como Tayrone "Cigano", mas recentemente retirou o apelido do seu nome artístico. "Usamos esse nome durante muito tempo, todo mundo sabe que eu sou cigano, acho que não mudou muito. Tive projetos novos, mudei o cabelo, dei uma emagrecida e resolvi mudar o nome também".

Já sobre o público, Tayrone tem muitas fãs que o acompanham desde início da sua trajetória e muitas histórias engraçadas já aconteceram. "Tem várias histórias com fãs, eu amo essas meninas. Tem muitas que terminam o relacionamento e vão pro meu show, tem umas que jogam sutiã no palco, que roubam beijo, um monte de coisa", revelou ele.

A relação com os fãs é algo muito importante para ele, que prioriza esse contato direto com o público."Eu fico feliz demais, o artista tem que pensar no fã, não pode afastá-lo e eu valorizo muito os meus fãs".

*Estagiária sob supervisão da editora Maiara Lopes

