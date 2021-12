Telefunksoul recebe Russo Passapusso em projeto

O projeto Quinta sem Salto volta para mais uma temporada na Borracharia, no Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 2, a partir das 22h. A noite será comandada por Telefunksoul e contará com as participações de Russo Passapusso e Fael Primeiro.

A ideia do Quinta sem Salto é estimular as mulheres a irem para a festa sem salto, para elas poderem dançar à vontade. Os ingressos estão à venda no local e custam R$ 30.

