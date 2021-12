Teenage Buzz vence edição do Desafio das Bandas

O grupo soteropolitano Teenage Buzz venceu a terceira edição do Desafio das Bandas, neste domingo, 7, no Bahia Café Hall, na Paralela. Órbita Móbile, Cartel Strip Club e Levante ficaram, respectivamente, na segunda, terceira e quarta posições.

As quatro finalistas abriram a noite para nomes consagrados do rock baiano, como Vivendo do Ócio, Cascadura e Pitty, que embalaram fãs com sucessos da carreira.

Cada uma das novatas teve dez minutos para se apresentar e mostrar seu som para os seis jurados. A vencedora vai ganhar R$ 3 mil em instrumentos musicais e gravar em estúdio um CD promocional de seis músicas, com distribuição de 1.200 cópias.

"A gente gravou o EP Buzzing Around em 2013 e, antes mesmo de o concurso surgir, estávamos planejando um disco novo para o próximo ano. O set list já está pronto. Sem dúvidas, vencer o Desafio das Bandas pode ajudar muito, tanto a respeito do patrocínio quanto do público", afirmou Rafael Freire, guitarrista e vocalista da Teenage Buzz.

A formação do grupo se completa com Marcus Seadog (vocal e guitarra), Pedro Rohenkhol (teclado), Andrés Mayan (bateria), Leandro Marinho (baixo). Criado em 2011, o Teenage Buzz costuma se apresentar no Rio Vermelho. "É o lugar que abraça a cena do rock na cidade", defendeu Freire.

Apesar da curta estrada, o grupo já tem alguns fãs. João Filipe Santos, de apenas 11 anos, era um dos que torciam pela vitória. "Os Teenage Buzz não podem ser comparados com nenhum outro. São perfeitos", disse o menino.

Além do primeiro lugar, as outras finalistas também receberão prêmios. Órbita Móbile, Cartel Strip Club e Levante vão ganhar, respectivamente, 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil, também em instrumentos musicais.

"Subir em um palco grande, com um som bom e poder mostrar a nossa música com qualidade é o que toda banda quer. Isso é muito importante para a gente", afirmou Flávio Roque, vocalista da Órbita Móbile, que surgiu em Paulo Afonso, há oito anos, mas só estreou em palco na seletiva do Desafio das Bandas.

