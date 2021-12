Teatro Vila Velha recebe a abertura do Digitalia

Nesta sexta-feira, 1, a partir das 19h, o Teatro Vila Velha vai receber a abertura do Congresso e Festival Internacional de Música e Cultura Digital, o Digitalia.

A conferência de abertura, que acontece na sala principal do teatro, vai ter a participação do cantor e ex-ministro da cultura Gilberto Gil, o secretário de cultura do governo da Bahia, Rubino Albin, o encenador Márcio Meireles, além dos acadêmicos Derrick de Kerckhove, Nélson Pretto, Oana Castro e Vinicius Pereira.

Após a cerimônia, o DJ norte americano Spooky e o brasileiro Pulselooper comandam uma festa no palco e no Cabaré dos Novos.

Festival - Ao todo, serão cinco dias de ventos nessa segunda edição do Digitalia em Salvador, que vai reunir alguns dos principais pensadores e pesquisadores internacionais e brasileiros da cultura digital e trazer debates com apresentações artísticas de bandas e DJs.

Além da abertura no Vila Velha, os eventos também vão acontecer Na Companhia da Pizza, onde Flávio Renegado e a Fanfarra Drum´n Bass se apresentam no próximo sábado, 2, No Portela Café e na Concha Acústica.

De acordo com a programação do evento, estão previstos as apresentações de Gilberto Gil, Jon Pareles, Fausto Fawcett, Emicida, Coletivo Olinda Style, destre outros.

