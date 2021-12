Teatro SESC Casa do Comércio recebe show "Tainah canta Maysa" nesta quinta

Os grandes sucessos da cantora Maysa Matarazzo, sob novos arranjos e interpretações, poderão ser conferidos no espetáculo "Tainah canta Maysa" que acontecerá nesta quinta-feira, 4, a partir das 20h30 no Teatro Sesc Casa do Comércio, localizado no bairro da Pituba.

Estrelado pela cantora e compositora baiana Tainah, o show conta com direção musical e arranjos de Jelber Oliveira, que juntos levarão ao palco canções como "Você e Eu", "Eu não existo sem você" e "Dindi", além das composições internacionais entoadas pela homenageada como "My funny Valentine", "B'esame mucho" e "Ne me quitte pas". Um convite a vivenciar o universo único dessa grande artista.

O espetáculo fica em cartaz durante todas as quintas de outubro e os ingressos que custam entre R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site Ingresso Rápido.

