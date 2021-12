Teatro Mágico traz novo show a Salvador

O Teatro Mágico retorna a Salvador no dia 9 de dezembro, às 17h, no Bahia Café Hall, na abertura do projeto Expresso MPB, no qual vai apresentar o show A Sociedade do Espetáculo. A banda Scambo faz o show de abertura. Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote).

O álbum A Sociedade do Espetáculo foi inspirado na obra do poeta francês Guy Debord, que tem o mesmo título e abora a imagem enquanto elemento organizador da sociedade do consumo, transformando a realidade em ficção, e a ficção em realidade. O conteúdo das melodias e letras traz o questionamento do mundo em que vivemos hoje, como em "Amanha...será?" inspirada nas atuais manifestações que acontecem no oriente médio organizadas pela Internet, e "Esse Mundo Não Vale o Mundo", com letra que remete à Carlos Drumond de Andrade

