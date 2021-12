Teatro Jorge Amado recebe Osba e BTCA

Durante o mês de maio, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), os dois corpos artísticos do Teatro Castro Alves, promovem uma ocupação artística no Teatro Jorge Amado (Pituba), num projeto batizado como Corpos Nômades.

Com uma proposta de ocupação que recebe o nome de Segundas Musicais, a Sinfônica da Bahia apresenta para o público, nas duas primeiras segundas, dois concertos que integram o projeto Futurível, que mistura música de concerto com outras linguagens artísticas.

Na última apresentação, no dia 25, a Osba apresenta Ventos da Osba, que traz serenatas compostas por Mozart e Dvorák. A regência dos três concertos será do maestro Carlos Prazeres, atual curador artístico da Osba.

Terças Dançadas

Já o Balé do TCA inaugura o Terças Dançadas e nesta primeira sequência de apresentações reapresenta a celebrada coreografia "...Ou Isso", de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, inspirada na obra do poeta Manoel de Barros (1916-2014).

A ocupação artística dos Corpos do TCA no Jorge Amado deve seguir no mês de junho, trazendo novidades na programação. A entrada para ambos os projetos é gratuita.

A bilheteria do teatro funciona normalmente de quarta a domingo, das 14h às 19h. No dia das apresentações ela estará aberta a partir de duas horas antes do início das mesmas.

Osba e BTCA são mantidos pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

