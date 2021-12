Teaser de clipe de Rihanna tem mais 8 mi de visualizações

Com menos de uma semana de lançado, o teaser do próximo videoclipe de Rihanna, 'Work', já contabiliza mais de 8 milhões de visualizações no YouTube. A prévia foi lançada na última sexta-feira, 19.

No vídeo, além de Rihanna, que sensualiza e rebola muito, o cantor Dreak também aparece jogando todo o charme para cima da amiga de Barbados.

'Work' faz parte do novo álbum da artista, intitulado 'Anti', que foi lançado há quase um mês, no serviço exclusivo Tidal, no qual o marido de Beyoncé, Jay-Z, é dono.

Da Redação

