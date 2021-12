TCA terá encontro de Lenine e Orkestra Rumpilezz

No dia 6, às 21 horas, o Teatro Castro Alves sedia o encontro entre Lenine e Orkestra Rumpilezz durante a segunda edição do espetáculo Música e Direitos Humanos. O evento é promovido pela Comunidade Ecumênica de Serviços (Cese), e a bilheteria do show será revertida para apoiar os projetos da organização.

Em 41 anos de existência, a Cese apoiou mais de 11 mil projetos no Brasil voltados a questões de gênero, juventude, etnia e empreendimentos solidários, fortalecendo mais de 10 milhões de pessoas na perspectiva dos direitos humanos. O ingresso varia de R$ 40 (inteira, filas Z7 a Z11) a R$ 60 (inteira, filas A a P).

