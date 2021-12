TCA recebe show de Beto Guedes nesta sexta

Dono de um repertório composto por grandes canções, o cantor e compositor mineiro Beto Guedes sobe ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA) nesta sexta-feira, 11, às 21h.

Beto Guedes, que integrou o Clube da Esquina, trará grandes clássicos de sua autoria, como 'Sol de Primavera', 'Amor de Índio', 'O Sal da Terra', além da música 'Maria Solidária' – tema de abertura da novela 'Coração de Estudante'.

No show, o artista se apresentará com uma banda composta pelos músicos Arthur Rezende (bateria), Adriano Campagnani (baixo), Ian Guedes (guitarra) e Will Motta (teclados).

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 160.

