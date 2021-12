TCA recebe Gal Costa, Elba, Zeca Baleiro e Zélia Duncan

Salvador vai receber o projeto 27º Prêmio da Música Brasileira que terá shows de Gal Costa, Zeca Baleiro, Elba Ramalho e Zélia Duncan homenageando Gonzaguinha. O evento será sexta-feira, 22, às 21h, no Teatro Castro Alves.

Os ingressos para o show custam R$150 (filas A a P) e R$ 120 (Q a Z11) e já estão à venda na bilheteria do teatro, nos postos do TCA nos SAC's Barra e Bela Vista e no site ingressorapido.com.br

adblock ativo