Tayrone lança novo CD na internet

Tayrone lançou nesta sexta-feira, 2, seu mais novo CD. Repleto de músicas inéditas, o álbum está disponível para download na página do oficial dele no Facebook. Em seu nono trabalho, o cantor traz, além do sucesso "Alô Porteiro", as novas "Casado só no papel", "O choro é livre" , "Dublê" e "Que amor é esse".

Durante sua participação no "Arena Bahia Music", marcada para o dia 18 de outubro, Tayrone ainda grava um DVD. O evento acontece no Parque de Exposições, na Paralela.

