Tayrone lança álbum em homenagem aos sucessos de sua carreira

O cantor Tayrone lançou o seu novo álbum 'Linha do Tempo', na manhã desta terça-feira, 3, em todas as plataformas digitais.

No repertório, os fãs vão poder curtir os maiores sucessos de sua carreira, numa espécie de “volta ao passado”, como “Alô Porteiro”, “Diarista”, “Homem Chora, Sim” e “Volte Amor”, hit que projetou Tayrone para os quatro cantos do país e rendeu a regravação - dessa mesma canção - na voz do cantor sertanejo Leonardo.

‘Linha do Tempo’ contará com 21 faixas, sendo uma, medley de 3 canções.

