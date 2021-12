Tayrone grava novo clipe em Salvador

O cantor Tayrone, entrou em estúdio na última quarta-feira, 3, para gravar o clipe de sua nova música de trabalho, "GP - Garota Poderosa" em Salvador. A composição da música é Ed Nobre, Rodrigo Martins, Matheus Kennedy e Lucas Kart.

As filmagens foram realizadas em diversas locações na capital baiana, durante todo o dia, e contou com a participação de uma atriz que interpreta a 'garota' da música. Para Tayrone, a canção promete ser um sucesso: "Tô muito confiante com essa música. As pessoas vão curtir muito. O clipe ta ficando incrível!".

Quem assina a direção do clipe, ainda sem previsão de lançamento, é Chico Kertész.

