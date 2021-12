Tayrone é a última atração confirmada no Forró do Bongo 2017

O cantor Tayrone completou a grade de atrações da 10ª edição do Forró do Bongo, que acontece no dia 1º de julho, no Estádio Municipal de Catu (a 80 quilômentros de Salvador).

Para comemorar em grande estilo os dez anos do evento, que é considerado o São Pedro mais 'Top do Brasil', o artista promete embalar o público com um repertório recheado de sucessos antigos e atuais.

Quem também compõe a grade de atrações da festa são os cantores Léo Santana, Wesley Safadão, a banda Harmonia do Samba, Luan Santana e Dan Valente.

Os bilhetes para a festa podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix e Bate Volta Oficial Top Trip. Os valores estão a R$ 80 (arena), R$ 160 (camarote premium) e R$ 330 (camarote all inclusive). Em compras à vista, haverá desconto no valor.

