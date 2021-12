Tayrone Cigano no Baile da Sofrência

Tayrone Cigano e a banda Kart Love são as atrações da festa Baile da Sofrência. O evento acontece nesta sexta, às 22hs, no Armazém Vilas, em Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Tayrone promete embalar os corações apaixonados ao som de seus maiores sucessos, como Volte Amor, Doméstica, Tá Na Sofrência e a atual música de trabalho, Entrada Proibida. Ingressos a R$ 50 (pista), R$ 70 (VIP) e R$ 100 (camarote).

