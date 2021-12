Tayrone Cigano é uma das atrações da Cavalgada Lua Nova

Tayrone Cigano, Arreio de Ouro, Felipe Lemos, Meninote e No Komando são as atrações da 13ª Cavalgada Lua Nova que acontece neste domingo, 9, em Candeias (aproximadamenteo a 46 km de Salvador). A festa começa às 12h, com a saída da cavalgada, já os shows começam 14h.

O valor do ingresso é de R$ 50 (pista) e R$ 120 (camarote) e podem ser adquiridos na sede do evento e nas Lojas Moda Fitti em Candeias. Já em Camaçari, nas Lojas Chicos Tour, no Shopping Riviera.

