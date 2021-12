Taylor Swift é a artista mais popular do ano

A cantora americana Taylor Swift foi nomeada nesta segunda-feira (23) a artista mais popular de 2014 pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

A organização que representa os interesses da indústria outorgou o primeiro posto em sua lista anual à estrela do pop juvenil, de 25 anos, por ter sido a artista que liderou o mercado tanto em downloads, como em "streaming" e vendas em formato físico no mundo todo.

Swift vendeu 1,2 milhão de cópias de seu quinto disco de estúdio, "1989", apenas na primeira semana de venda nos Estados Unidos, o lançamento mais lucrativo desde "The Eminem Show", do rapper Eminem, em 2002.

"1989" chegou aos cinco primeiros postos das listas dos mais vendidos na Alemanha, Japão e Reino Unido, alguns dos maiores mercados musicais, enquanto o single "Shake It Off" foi "top 5" em mais de 20 países e o clipe a música já acumula mais de 350 milhões de visualizações no YouTube.

A IFPI detalhou em comunicado que a segunda posição em sua lista de artistas mais populares é ocupada pelo grupo juvenil One Direction —primeira posição no ano passado—, seguidos pelo britânico Ed Sheeran.

Sheeran, que lançou em junho seu segundo disco, "X", foi número um em 12 países e alcançou o top 5 em outros 11 mercados, ao mesmo tempo que foi o mais escutado do ano no serviço de música Spotify.

A quarta posição da lista foi para a banda Coldplay, e a quinta para AC/DC, que foi seguida por Michael Jackson e Pink Floyd.

