Taylor Swift confirma show no Brasil em 2020

A cantora Taylor Swift confirmou um show no Brasil no próximo ano. De acordo com a agenda oficial da artista, a apresentação acontecerá no dia 18 de julho de 2020, no estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

A apresentação faz parte de uma turnê mundial que passará por países como Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil é a única nação da América Latina que integra a lista. Informações sobre ingressos ainda não foram divulgadas.

A turnê faz parte da divulgação do álbum Lover, lançado no dia 23 de agosto passado. Uma semana depois, o disco bateu recordes e angariou 1 milhão de reproduções, downloads e vendas combinadas na China.

