Taylor Swift arrasa em vestido dourado no American Music

A cantora Taylor Swift, de 23 anos, arrasou no modelito ao receber o prêmio de melhor disco country do ano pelo álbum "Red" no American Music Awards, neste domingo, 24.

Metida num vestido Julien Macdonald, sapatos Jimmy Choo e jóias Lorraine Schwartz, Swift também apresentou o prêmio de Justin Timberlake. Ela levou também os prêmios de Artista do Ano, Favorita Feminina e Favorita pop/Rock.

