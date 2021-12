Tati Zaqui lança clipe em que beija homem e mulher. Assista!

O clipe oficial da música "Água na boca", da MC Tati Zaqui, foi lançado nesta segunda-feira, 7. Ousada, a funkeira, que aparece bem à vontade e com poucas roupas, chega a beijar a boca de um homem e de uma mulher em uma das cenas. As gravações foram feitas na cidade de Cancún, no México.

Uma praia paradisíaca e um lugar com uma banheira de hidromassagem foram usados como cenário para as filmagens. Além disso, Tati ostenta um Chevrolet Camaro conversível.

