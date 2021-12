Tarja Turunem se apresenta pela primeira vez em Salvador

A cantora finlandesa Tarja Turunen vai se apresentar em Salvador pela primeira vez dia 23 de outubro, às 20h, no Cais Dourado. Tarja vai trazer a turnê do seu quarto disco solo, "Colours in the Dark", lançado em agosto de 2013.

Taja é a cantora mais popular da Finlândia e participou da banda Nightwish. A cantora já foi indicada para seis Emma Awards e em 2009 foi pré-nomeada para o Grammy Awards por um trabalho conjunto com o artista Schiller.

Os ingressos já estão à venda na Ticketmix e custam R$ 100 (pista) e R$ 180 (camarote).

