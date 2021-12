Targino Gondim mergulha na religiosidade católica em novo CD

O sanfoneiro pernambucano Targino Gondim, radicado na cidade de Juazeiro (a 502 km de Salvador), lança o novo álbum, intitulado Canções Divinas, em duas apresentações em Salvador: nesta quinta-feira, 5, e na próxima segunda, dia 8, na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), às 19h30 e 9h30, respectivamente, com entrada gratuita.

Primeiro trabalho com conteúdo religioso do compositor, o projeto reúne 15 faixas, a maioria clássicos de cânticos católicos, além de três composições inéditas.

Após a vinda do papa Francisco ao Brasil este ano, Targino percebeu que precisava finalizar o projeto, que estava parado desde 2005. "Eu estava com a ideia há muito tempo. Infelizmente, demorou anos para acabá-lo, pois não conseguia apoio de parceiros ou produtoras", desabafa.

Paz e alegria

A proposta do músico é ultrapassar a barreira do culto religioso e alcançar diversos públicos, até mesmo os que não possuem religião.

"Quero acender uma chama de paz e alegria no coração de cada um", diz Targino.

A convivência direta com o catolicismo, em meio à ida em quermesses, missas e participações musicais em eventos litúrgicos, foram as principais motivações para que gravasse um disco de cunho religioso.

Targino diz que sentia-se feliz por mexer com os sentimentos das pessoas através da música: "Naquela época, eu cantava sobre o amor e a paz e achava muito prazeroso. Vinha da alma. Então, resolvi continuar levando estes sentimentos para a vida do povo".

Homenagens

As canções inéditas Clara, Senhor Jesus e O Papa Francisco foram feitas especialmente para o Canções Divinas. A primeira faixa, feita em parceria com Manuca Almeida, é em homenagem a uma das filhas da cantora Elba Ramalho.

O restante do disco reúne interpretações de cânticos dos maiores santuários brasileiros, como Nossa Senhora da Penha (RJ), Bom Jesus da Lapa (Bahia), Juazeiro do Norte do Padim Ciço (Ceará), Senhora da Conceição (Pernambuco) e Nossa Senhora das Grotas (Juazeiro).

Todos os instrumentos

Em todas as faixas, Targino toca sanfona, percussão, zabumba, baixo, bateria e assina os arranjos de corda. Além destes instrumentos, entraram violino e violoncelos, para trazer o universo clássico das liturgias.

A composição São João do Carneirinho, de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes, conta com a voz da mãe do cantor, Maria Gondim, e do grupo Vicentinas de Juazeiro, do qual ela é integrante. Com inspiração na guitarra baiana de Armadinho, o músico encerra o CD com o Hino ao Senhor do Bonfim, em solo de sanfona.

Comemoração

Em 2015, o músico pernambucano completa 20 anos de carreira. Para comemorar este marco, Targino Gondim lança três álbuns. O primeiro é o próprio Canções Divinas, que está sendo lançado na primeira quinzena deste mês, iniciando as festividades natalinas.

O próximo, intitulado É Festa, é um disco ao vivo, que está planejado para sair após a época de Carnaval.

Por último está Chorando Mais Eu, álbum instrumental que foi gravado durante o Festival Internacional da Sanfona deste ano, em Juazeiro. Esse se encontra em processo de finalização e o músico promete lançá-lo até o segundo semestre de 2015.

