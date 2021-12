Targino Gondim inicia temporada de ensaios e prepara novo CD

O sanfoneiro Targino Gondim já está se preparando para o São João. A partir desta sexta-feira, 5, o fã do forró terá semanalmente um encontro marcado com o forrozeiro no Municipal Lounge Bar, na Pituba. Os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino).

No repertório, músicas novas e as canções já conhecidas como "Maria Minha" (Targino Gondim / Elizer Setton), "Fingindo que não tá" (Targino Gondim), "Não dá mais" (Targino Gondim / Otoniel Gondim), "Pra se Aninhar" (Targino Gondim), "Infinitamente" (Targino Gondim / Léa Gondim) e "Simplesmente Assim" (Targino Gondim / Otoniel Gondim).

Novo álbum - Este ano, o músico comemora 17 anos de carreira e lança "Sou o Forró", o 21º trabalho de Targino Gondim que ainda está em produção. O líder do Asa de Águia, Durval Lelys, participa do álbum. "No ano passado, tive o prazer de me aproximar bastante do Durval Lélis. Dessa amizade fortalecida, fizemos algumas apresentações juntos em Salvador", afirma Gondim.

Outro convidado é Gilberto Gil, que ainda não gravou a participação. "Mandei as músicas pra nossa editora no Rio, o Gil ouviu as gravações e quis participar cantando junto comigo. Aí então eu fiquei empolgadíssimo com essa possível participação do Gil, mas a gravação da voz dele ainda não foi feita. Estamos esperando na janela...", brinca Targino.

adblock ativo