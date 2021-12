Targino Gondim e Flor Serena homenageiam Luiz Gonzaga

O forrozeiro Luiz Gonzaga vai ganhar mais uma homenagem terça-feira, 30, às 22h, no Coliseu do Forró. Targino Gondim e Flor Serena vão fazer o show Viva Gonzaga com canções do rei do baião.

Além de clássicos do forró como Asa Branca e Qui Nem Jiló, os artistas vão apresentar canções autorais. Targino apresenta músicas do álbum Sou o Forró e a Flor Serena relembra canções forrozeiras do Chiclete com Banana como No Lume da Fogueira. Os ingressos custam R$ 30, no local, e R$ 25 antecipado.

