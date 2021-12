Targino Gondim é a atração do Domingo no TCA

O sanfoneiro Targino Gondim é a atração deste domingo, 2, do projeto Domingo no TCA, às 11h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 1 e deve ser retirados a partir das 9h nas bilheterias do teatro.

Comemorando 17 anos de carreira, Targino apresenta ao público soteropolitano canções de Sou o Forró, seu 21º disco que contou com participações de Durval Lelys e Gilberto Gil, além de canções de Luiz Gonzaga.

adblock ativo