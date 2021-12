Tarantino Experience traz faixas de vários filmes fora de ordem

Depois do cinema, a coisa que o diretor norte-americano Quentin Tarantino mais gosta é de música. Não à toa, as trilhas sonoras de seus filmes já são uma atração à parte, sempre aguardadas com expectativa pelos seus fãs mundo afora. Ele já ficou tão conhecido pelas pesquisas que faz para as trilhas que acabou inspirando o lançamento da caixa de CDs Tarantino Experience - Music From and Inspired by his Films.

São seis discos em três CDs duplos - Take I, Take II e Take III, que também podem ser adquiridos separadamente - e que trazem praticamente a totalidade das trilhas de seus sete filmes como diretor - antes de Django Livre, o oitavo, que não chegou a entrar na dança.

Quem espera um certo critério no repertório pode esquecer. Não há ordem ou tema para cada CD. Músicas da trilha de Pulp Fiction (1994) se misturam com as de À Prova de Morte (2007) e Kill Bill Vol. 2 (2004) e assim por diante, como se tivessem sido programadas por um sistema randômico de reprodução - o velho comando "shuffle" dos sound systems.

Efeitos pop colaterais

Apesar de ser um pesadelo para quem gosta das informações ordenadas, a aparente desordem do repertório misturado é fiel ao espírito anárquico e irreverente do diretor de Cães de Aluguel.

Da mesma forma como faz em seus filmes, pesquisando (quase sempre parodiando) estilos e gêneros às vezes considerados desprezíveis ou esquecidos, as trilhas dos seus filmes se apoiam em ampla pesquisa de gêneros pouco lembrados, como surf music, disco funk e trilhas de western spaghetti.

E aí acontece o efeito inverso. Ninguém lembrava - ou sequer sabia da existência - de Dick Dale até sua clássica versão surf punk para Misirlou (uma canção tradicional grega) abrir Pulp Fiction, em 1994.

Naquela mesma trilha também constavam outros clássicos surf de bandas como The Surfaris, The Ventures e outras. Resultado: revival instantâneo de surf music, Dick Dale redescoberto e içado a herói cult.

Efeitos colaterais na cultura pop à parte, o fato é que Tarantino, não fosse o cineasta / produtor/ roteirista que é, daria um excelente DJ para as festinhas mais descoladas.

Jukebox incendiária

Cada um dos seis CDs, com 12 faixas cada, funciona como uma jukebox pronta para animar ambientes potencialmente voláteis, como inferninhos e bares não recomendáveis a moças de família, graças a faixas incendiárias como I Put a Spell on You (de Screamin' Jay Hawkins), Louie, Louie (The Kingsmen), Johnny Remember Me (The Meteors) e Don't Let Me Be Misunderstood (Leroy Gomez & Santa Esmeralda), entre muitas outras, em um repertório total com 72 faixas.

