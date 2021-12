TARA: Nêssa lança clipe de single em parceria com A Dama

Com fortes influências do pagodão e trap, a cantora Nêssa lançou, nesta quarta-feira, 7, o clipe do seu mais novo single, “Tara”, em parceria com A Dama, considerada uma das grandes revelações do pagode baiano.

A música fala sobre as consequências de uma relação quando os sentimentos estão aflorados e existe uma grande atração entre o casal. O clipe é recheado de performances sensuais entre as duas cantoras.

Parceiro de longa data de Nêssa, a produção musical ficou por conta de Zamba, que produziu singles anteriores como “Que Calor” e “Aquele Swing”.

“Eu acho que o som é um momento único da nova música baiana, com essa nova roupagem do eletrônico misturado com o pagodão. O Eletrônico vem através do Trap, e é demais ver a atitude da Dama no Trap porque ela já tem essa atitude no pagodão que conversa demais com Trap, foi muito legal ver Alana nesse sentido. A música é hit, com aquele solinho da maldade com refrão que gruda na cabeça”, falou Zamba animado.

A pós-produção, mixagem e masterização foi realizada por Rafa Dias Days (RDD), criador do ATTOOXXA e produtor musical responsável pela co-produção de “Me Gusta”, single de Anitta em parceria com Cardi B e Myke Towers.

“Foi uma honra fazer parte desse processo da Nêssa, eu já rasguei essa seda nas minhas redes, porque acredito que ela é a próxima parada que vai acontecer no pop da Bahia. Ela está pavimentando esse caminho, crescendo exponencialmente não só nos números, mas como artista e cantora que ela é. Fazer parte desse trampo de pós e mix e máster me deu até um peso, fui minucioso no meu trabalho e fiz o meu melhor para chegar à altura do que Nêssa estava propondo. Inclusive tem a participação de Alana, da Dama, que vem nesse processo e também é outra expoente dessa música pop da Bahia já está trilhando o mesmo caminho”, contou Rafa.

“Ver as duas juntas reforça o que sempre falei dentro do pagodão que ter essas divas, ver as mulheres ocupando esse lugar com coisas grandiosas e relevantes é muito importante para a cena”, finalizou.

Nêssa já acumula números expressivos nas plataformas digitais. Só com o single “Aquele Swing”, ela já contabiliza mais de 860 mil streams e mais de 1 milhão e 800 ouvintes. Já Alana, cantora da banda A Dama, já acumula quase 500 mil seguidores no Instagram e seus clipes ultrapassam a marca de mais de 6 milhões de visualizações.

O clipe foi gravado em Salvador e produzido pela Macaco Gordo, com direção do experiente Chico Kértzs, responsável pelo filme Axé, disponível na Netflix.

Assista abaixo o clipe de "Tara":

Da Redação TARA: Nêssa lança clipe de single em parceria com A Dama

adblock ativo