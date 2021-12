Taís Nader lança novo álbum com show gratuito

Com o título do novo álbum inspirado em um trecho do livro de Paulo Coelho, Amor em Movimento, a cantora Taís Nader prepara show de lançamento do novo trabalho. A apresentação gratuita será sexta-feira, 24 de agosto, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

O trabalho foi construído com canções autorais e releituras de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, além de parcerias com Daniela Mercury, em O Amor Transforma, Gabriel Povoas, em Caiu no Mar, e Gilmar Gomes, em No Branco do Papel. São 12 faixas que contam diversas fases do amor.

Os músicos que acompanham Tais Nader são Ícaro Sá (percussão), Ângelo Cedraz (baixo), Henrique Barreto (guitarra), Victor Brasil, (bateria) e Léo Brasileiro (violão). A direção musical é de Gabriel Povoas, direção cênica de Fabrício Costa, a direção artística de Tais Nader e o projeto de iluminação de Irma Vidal.

