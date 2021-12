Tais Nader abre sua turnê em Salvador

Neste sábado, 8, a cantora Tais Nader inaugura sua turnê nacional com uma apresentação em Salvador. O show acontece na Arena do Teatro Sesc Pelourinho, às 21 horas, dentro da programação do projeto Curta o Verão. No repertório, a cantora apresenta canções de seus três CDs, com destaque para duas novas composições: Arrochar e Gangorra. Tais apresenta ainda hits de outros artistas, como Sidney Magal e Cazuza. De Salvador, ela segue para Juazeiro do Norte, no Ceará, e Sousa, na Paraíba. O ingresso custa R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

