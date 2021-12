Sururu na Roda apresenta samba carioca em Salvador

A Caixa Cultural Salvador, no Centro, apresenta de quinta-feira, 3, a domingo, 6, a partir das 19 horas, o show do grupo de samba carioca Sururu na Roda.

Formado pelos músicos Fabiano Salek, Nilze Carvalho e Silvio Carvalho, e eleito Melhor Grupo de Samba pelo 25º Prêmio da Música Brasileira, a banda faz turnê nacional celebrando seus 15 anos de carreira.

As entradas para o show do grupo indicado ao Grammy Latino deste ano custam R$ 8 e R$ 4, com estacionamento gratuito.

