Suinga relembra antigos Carnavais na Commons

A banda Suinga vai se apresentar neste domingo, 1º, às 19h, no festival Commons Fanfarra. Na festa, a banda vai apresentar canções dos Carnavais dos anos 70, 80 e 90 de artistas como Luiz Caldas, Pepeu Gomes, Timbalada e Chiclete com Banana.

A abertura do show fica por conta do Dj convidado, Bernard Le Querré, com um set tipicamente baiano, trazendo clássicos e sucessos da música produzida por aqui.

