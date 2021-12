Sucesso de público, Festival Sangue Novo consagra novos nomes do cenário musical brasileiro

Diante de uma multidão que lotou o Porto Salvador Eventos, no Comércio, e com o cenário indescritível da Baía de Todos os Santos, a terceira edição do festival de música “Sangue Novo”, realizado no último sábado, 26, em Salvador, consagrou novos nomes do cenário musical brasileiro, com destaques para a cantora pernambucana Duda Beat; o primeiro happer assumidamente gay, o cantor baiano Hiram; e o coletivo Ayabass, composto pelas cantoras Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna. O duo Bayo, o Baco Exu do Blues, e os Djs da festa Betekoo, além do renomado cantor e compositor pernambucano Otto, completaram a super grade de atrações do festival, que teve ingressos esgotados uma semana antes da festa.

Foram mais de oito horas de música de alta qualidade, performances e shows que não deixaram ninguém ficar parado. Mesclando samba-reggae, guitarra e música eletrônica de forma vibrante, o duetto Bayo, composto pelo cantor Graco e a cantora Nina Campos, deu o pontapé inicial, com músicas cujas mensagens trazem reflexão, e “resistência”, marca do álbum de trabalho intitulado “peixe”.

A performance contagiante que embalou os encontros e recontros inciais dos amigos e do público presente, foi o prenúncio do que estava por vir, não sem antes oferecer aos “batekoozeiros”, o melhor da discotecagem na Torre do Festival, durante os intervalos entre as atrações, com setlist recheada de hip-hop, rap, funk carioca, R&B, trap, twerk, bahia bass, ragga, dancehall, kuduro e suas vertentes.

Junto com a cantora Nina Campos, o cantor Graco e seu duetto Bayo, foram os primeiro a subir no palco

Emocionado, e um tanto despretencioso, o jovem cantor Hiran, primeiro happer assumidamente gay e baiano de Alagoinhas, foi a segunda atração a subir ao palco da festa, e, simplesmente, deixou o público boquiaberto com canções de protesto, sua segurança vocal, performance corporal e visual, além de uma afinação ao vivo, que não deixa a desejar a nenhum dito veterano.

Cantando e dançando ao mesmo tempo, Hiran despertou a atenção de muita gente que ainda não conhecia a sua música e o seu talento, e abrilhantou ainda mais a apresentação ao levar para o palco a cantora soteropolitana Majur, que soltou o vozeirão ao entoar inicialmente à capela o seu principal hit “Africaniei”. O rapper ainda abriu espaço para uma jovem dubla conterrânea de rap, numa louvável atitude. A gratidão do artista para com àqueles que o ajudaram, e a emoção transmitida por participar pela primeira vez de um festival de tamanho porte, mostrou que Hiran além de excelente cantor, é demasiado humilde e promete fazer muito sucesso neste ano.

Uma das atrações mais aguardadas do festival, a cantora pernambucana erradicada no Rio de Janeiro, Duda Beat, mostrou o por quê está conquistando o Brasil com sua música, voz, performance e simpatia , vencendo diversas premiações e com destaque absoluto em praticamente todas as plataformas musicais. O estilo brega-chique-elegante-romântico, demonstram que Duda bebe, segurante, nas fontes das divas americanas do cinema hollywoodiano, numa mistura com as raízes nordestinas, que fazem da rainha da sofrência pop, um ícone de personalidade mais do quê própria. Duda é uma daquelas cantoras hipnotizantes, que naturalmente conseguem aliar talento, música, ousadia, e erradia tanta luz quanto o clarão de suas madeixas.

Duda cantou todas as músicas do seu primeiro álbum “Sinto Muito”, incluindo a premiada canção “Bixinho”, inclusive com versões mais dançantes, próximas ao “Axé”, visando, certamente, o carnaval 2019. Recentemente, a Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) concedeu à cantora o prêmio máximo na categoria Revelação (Música Popular), além da indicação na categoria Melhor Álbum. “Sinto Muito”, de Duda, figura, ainda, entre os 50 melhores discos do ano anunciados pela APCA, e tem mais de 4 milhões de plays.

A participação marcante de Duda Beat no festival Sangue Novo só confirmou o que a crítica especializada já apontou: Ela é espetacular! E é ainda melhor ao vivo, opinião praticamente unânime para aqueles que conferiram de perto o seu show literal e, sobretudo, visceral. Ao fim da apresentação, Duda foi ovacionada e deixou o palco visivelmente emocionada. Foi incrível!

Pernambucana Duda Beat cantou todas as músicas do seu primeiro álbum “Sinto Muito”

O já consagrado cantor e compositor pernambucano Otto, veterano entre os “Sangue Novo”, e, que, dispensa comentários, adjetivos e elogios, superou a expectativa do público que ansiava pelo ápice do festival. Otto levou os fãs ao delírio cantando as principais canções que o consagrou tempos atrás no cenário da música nacional e internacional, como “Seis Minutos”, “Filha” e “Ciranda de Maluco”. O cantor, que já foi indicado ao Grammy Latino, mostrou porque é respeitado e considerado um dos melhores cantores brasileiros da atualidade, com uma participação tocante, e repleta de manifestações políticas.

Em seguida, três divas baianas subiram ao palco pela primeira vez juntas, com a responsabilidade de mantarem a energia lá em cima, deixada por Otto, e elas super deram conta do recado. Vestidas de branco, as ascendentes Xênia França e Luedji Luna se juntaram a veterana Larissa Luz, e surpreenderam o público com a primeira apresentação do coletivo Ayabass, num show que marcou pela junção de três talentosas cantoras unidas na luta contra o racismo. "Preto de alma não existe. O Brasil é um país que mata, que condena a cor da pele", protestou Larissa Luz. Empoderadas, seguras e vibrantes, elas dançaram, cantaram e encantaram, deixando o público com aquele gostinho de quero mais. Deusas!

Era quase meia noite, mas o público não arredou o pé do festival, e viu o Baco Exu do Blues fechar a noite de atrações ao se apresentar pela primeira vez em Salvador.

É preciso reconhecer que o festival Sangue Novo foi um sucesso para além dos artistas que nele se apresentaram. Desde a organização na entrada do público para a festa, orientação para utilização e limpeza dos sanitários, atendimento solícito e sem filas, numa organização exemplar. A ideia de vender copos de utilização obrigatória, com opção de devolução e ressarcimento para os clientes, visando a limpeza do local durante todo o festival, foi brilhante e deu muito certo. Os organizadores, produtores, e toda a equipe que trabalhou no festival merece os sinceros aplausos, bravos!

E que venha a próxima edição...

Multidão tomou conta do Porto Salvador Eventos, no Comércio. Ingressos foram esgotados uma semana antes do show

