Stromae e Planet Hemp são destaques de festival no Rio

O rapper belga Stromae é a principal atração do festival Back2Black, que será realizado nos dias 20 e 21 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Angelique Kidjo, Planet Hemp, Damian Marley, Velha Guarda da Mangueira e Lenine com Orquestra Rumpilezz também são destaques do evento. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 200 (combo para os dois dias) e começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 23.

Serão 14 shows distribuídos entre os dois palcos instalados no andar térreo da Cidade das Artes. No Palco Rio, o maior deles, se apresentarão apenas os nomes consagrados, enquanto o Palco Cidade será dedicado a encontros entre artistas novos e veteranos. A intenção é intercalar as apresentações entre ambos os espaços para que o público possa assistir à maioria dos shows do festival.

Novo nome do hip-hop europeu, Stromae, nome artístico do compositor e produtor Paul Van Haver, tem despontado no YouTube com diversas músicas, incluindo Papaotuai e Tous Les Mêmes. Sucesso na Europa desde 2010, o músico faz um som eletrônico influenciado pela cultura do hip-hop e pela música latina. Ele canta em francês e está em plena ascensão nos Estados Unidos.

Um tributo aos compositores negros cariocas, sob o comando do diretor musical Alexandre Kassin e com a participação de diversos artistas, deve incorporar uma homenagem póstuma a Lincoln Olivetti, o maestro, músico e arranjador fluminense que morreu em 13 de janeiro deste ano.

A música jamaicana também vai ganhar espaço no festival. Do país que preserva tantas afinidades musicais com a África e o Brasil, o festival apresenta Damian Marley - filho e discípulo do legado de Bob Marley - e Linton Kwesi Johnson, celebrado poeta do dub. Damian nunca fez show no Rio de Janeiro.

Já Linton, que vai dividir o palco com seu habitual colaborador Dennis Bovell (guitarrista e baixista de reggae e dub oriundo de Barbados), é atração inédita em palcos brasileiros. Os rappers Duguettu e Carol Conká completam a programação.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

