Stina Sia faz tributo a Billie Holiday

Stina Sia, cantora dinamarquesa radicada no Brasil desde 2010, apresenta o show Lady Day - Stina Sia canta Billie Holiday no Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel, nesta sexta-feira e sábado e nos dias 11 e 12 de abril, às 20h30. Couvert artístico é R$ 50.



A cantora revive clássicos como Good Morning Heartache, Solitude, I Cried for You e What a Little Moonlight Can Do, acompanhada de músicos como Joatan Nascimento (trompete), Bruno Aranha (piano), Victor Brasil (bateria) e Ldson Galter (baixo acústico).

