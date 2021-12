Spotify permite que artistas independentes cadastrem suas musicas

O Spotify passa a permitir que artistas independentes realizarem upload de suas músicas diretamente na plataforma. Nenhuma taxa será cobrada do artista.

A novidade é que agora os músicos não precisaram de contratos com gravadoras ou agregadores, que normalmente cobram para disponibilizar faixas e álbuns no Spotify. Os artistas poderão visualizar dados sobre seus ouvintes e enviar suas músicas para a construção de playlists.

A plataforma ainda alerta que os artistas que as músicas não podem ser disponibilizadas instantaneamente. Por isso, os interessados devem enviar o conteúdo com cinco dias de antecedência do lançamento planejado.

A empresa oferece aos artistas 50% da receita líquida do Spotify e 100% dos royalties para as músicas que eles enviarem.

