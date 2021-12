Spotify lança no Brasil versão Premium Duo para duplas ou casais

O serviço de streaming Spotify lançou uma versão Premium Duo, criado para duplas ou casais que residem no mesmo endereço. A novidade conta com um preço mais vantajoso e opções de playlist conjunta, dispositivos conectados e interface para gerenciar contas.

De acordo com o site Uol, o novo serviço custa R$21,90, o que é mais vantagem para a dupla, já que os dois serviços individuais, somados, custam R$33,80. Além disso, o Spotify Premium Duo também oferece os três primeiros meses de uso gratuitamente, assim como na versão tradicional.

O Premium Duo do Spotify permite que cada pessoa mantenha a sua conta, além de desbloquear novas opções no aplicativo, como uma playlist exclusiva e atualizada regularmente com base nos gostos de ambos, playlists compartilhadas e uma interface para gerenciar contas, configurações e dispositivos conectados.

Versão está disponível em 20 países.

adblock ativo