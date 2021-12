Spotify cria playlist em prol do Setembro Amarelo

É comum as pessoas selecionarem músicas para cada tipo de etapa da vida. Pensando nisso, o Spotify anunciou uma playlist intitulada "188", que se relaciona como Setembro Amarelo, tema enfático neste mês e que tem esta segunda-feira, 10, como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio (confira abixo).

A playlist possui 40 músicas e cada uma foi selecionada por curadores da plataforma, o foco é ajudar na luta contra depressão. O Spotify também visa fomentar a conversa sobre o assunto, onde os que se sentirem dispostos a relatarem as situações que vivem podem ligar para 188, nome da playlist, e entrar em contato com voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV).

Entre as bandas e cantores que possuem suas canções na playlist estão Nickelback, Fresno, Pink, Katy Perry, Avril Lavigne, Titãs e Marcelo Jeneci.

O Spotify está disponível para computadores, mas também pode se acessando nos celulares tanto os que possuem sistema Andorid, quanto para iOS.

