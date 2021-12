Spice Girls planejam reunião para julho de 2017 em Londres

Depois de muitas especulações, parece que uma nova reunião das Spice Girls está cada vez mais próxima. Segundo o jornal britânico The Sun, três das cinco integrantes do grupo, Mel B, Geri Horner e Emma Bunton, agendaram uma data no Hyde Park, em Londres, em julho de 2017. Nesse mesmo mês, o hit Wannabe completa 21 anos.

Quando perguntada sobre a possível apresentação, Mel B falou ao jornal que mantém sua "boca fechada". "Existem muitas discussões acontecendo. Agora, estou em um estúdio trabalhando em meu álbum solo e esse é meu foco, estou indo com calma", disse a cantora.

Se a apresentação realmente acontecer, será uma reunião apenas de três integrantes, já que Victoria Beckham e Mel C já disseram diversas vezes que não têm intenção de participar de um novo show. Mas não há dúvidas que os fãs esperam que as duas se juntem à apresentação.

adblock ativo