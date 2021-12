SPC, Raça Negra e Belo juntos em Salvador

Os grupos Só Pra Contrariar (SPC) e Raça Negra e o cantor Belo se apresentam juntos em Salvador com o show Gigantes do Samba, que traz no repertório sucessos da carreira de cada uma das atrações. A festa acontece no dia 22 de novembro, no Wet'n Wild, a partir das 21 horas, e ainda conta com a apresentação do grupo baiano Batifun.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 90, e estão à venda nos balcões de venda de ingressos nos principais shoppings da cidade.

