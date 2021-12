Sorriso Maroto se apresenta em Salvador

O grupo de pagode Sorriso Maroto, anunciou nesta quinta-feira, 14, um show do projeto especial 'Sorriso Maroto 15 Anos', em Salvador no próximo dia 17 de março.

De acordo com a produção do evento, o show, que está previsto para acontecer na área Verde do Wet´n Wild, vai ter decoração especial e mais de duas horas de duração, com sucessos do DVD Sorriso 15 anos, como "Vai e Chora", "Assim Você Mata o Papai" e "Clichê".

Os ingressos custam R$ 30,00 (Meia) R$60,00 (Inteira) e podem ser adquiridos nos balcões da Ticketmix em Salvador.

