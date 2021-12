Sopro Forte se apresenta no Teatro Sesi Rio Vermelho

A sensibilidade pela música e pela arte uniu a voz de Priscila Magalhães ao violão de Jana Vasconcellos. Depois de um ano e meio de parceria, acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi Rio Vermelho, o primeiro show da dupla, Sopro Forte. A canção-título do projeto rendeu a Jana e Priscila o prêmio de melhor música com letra do X Festival de Música da Rádio Educadora, em 2012. No palco do Sesi Rio Vermelho, Priscila e Jana apresentam um repertório com releituras de compositores renomados, como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Baden Powell e Paulo César Pinheiro, além de canções próprias.

As duas artistas vêm compondo intensamente e se preparam para gravar um disco independente, cujas letras versam principalmente sobre a natureza e a feminilidade.

"A ideia de um sopro forte sugere ao mesmo tempo força e delicadeza, que são os nossos pilares na musicalidade e na personalidade. Nosso trabalho é complementar e as músicas surgem de uma maneira que a gente não sabe explicar", revela Priscila Magalhães. A jovem de 23 anos é dona de uma voz doce e começou a fazer poemas e composições aos 15 anos.

O interesse pela música popular brasileira e pelo erudito também marca o trabalho da dupla. "É a música popular misturada com a técnica do erudito. Sempre gostei muito dos ritmos brasileiros, como samba, baião, bolero, e depois descobri o universo da música clássica", conta Jana Vasconcellos, que é formada em violão clássico na

Escola de Música da Ufba, sob a orientação do professor Mario Ulloa. Jana manifestou o interesse pela música aos 12 anos, quando aprendeu a tocar violão sozinha.

No show de hoje, elas serão acompanhadas por Alexandre Montenegro (contrabaixo), Jelber Oliveira (piano e acordeon), Sebastian Notini (percussão) e Márcio Dhiniz (bateria).

Festivais - Além do X Festival de Música da Rádio Educadora, a composição de Priscila Magalhães e Jana Vasconcellos também foi selecionada na Mostra SESC de Música - Ano I e foi finalista no X Festival de Música da Bahia - Edição nacional, em Vitória da Conquista-BA. "Sopro Forte foi escolhida a melhor música com letra do festival e isso fica evidente quando a gente escuta, justamente porque sentimos que a dupla tem paixão pelo que faz", destaca Daniela Souza, coordenadora da Rádio Educadora. "Eu gosto muito, tanto da voz quanto da composição, porque elas trazem uma pegada vocal da música brasileira, com uma voz mais suave".

Segundo Daniela Souza, o talento das artistas se destacou entre os quase 500 inscritos do festival da rádio. "Jana toca violão de forma impressionante. As duas são simpáticas e boas musicistas. São a expressão do talento musical que a Bahia tem", elogia.

