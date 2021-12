Soprano argentina morre durante apresentação

O Teatro Colón de Buenos Aires anunciou na segunda, 2, a morte, ocorrida no domingo, 1, da soprano argentina Florencia Fabris. Ela estava com 38 anos e sofreu um aneurisma cerebral durante uma apresentação do Réquiem (missa para os mortos) de Verdi, no Auditório Juan Victoria, na província de San Juan.



Levada a um hospital, a soprano foi operada, mas não resistiu. Entre seus papéis,estavam Desdêmona, em Otello, e Cio-Cio San, em Madame Butterfly.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

