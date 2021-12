Sona Jobarteh: "Sinto que carrego uma grande responsabilidade"

Nascida em Londres, mas integrante de uma das famílias mais tradicionais da Gâmbia, Sona Jobarteh é uma das principais atrações do PercPan 2017. Ela se apresenta nesta quinta-feira no Teatro castro Alves, dia em que também se apresentam Glass Duo (Polônia) e o grupo Khusugtun (Mongólia), com os ogãs baianos do candomblé Luizinho do Jêje, Kainã do Jêje, Iuri Passos e Gabi Guedes de convidados. Além de excelente musicista e dona de voz belíssima, Sona fez história ao quebrar uma tradição de sete séculos, tornando-se a primeira mulher a ter permissão dos anciões de seu país para tocar o kora, uma espécie de harpa africana, bem complexa de tocar.

Você é a primeira mulher instrumentista do Kora, quebrando uma tradição de sete séculos. Como foi isso? Enfrentou algum tipo de preconceito masculino?

Isto é algo que faço com grande responsabilidade, porque entendo e respeito muito a tradição, ainda que eu a tenha quebrado enormemente, apenas por ser mulher. Então, sinto que carrego uma grande responsabilidade. Em relação às reações, por não me colocar no velho contexto de tocar o kora em cerimônias, casamentos etc, e sim como artista, acredito que esta condição me concede um alto grau de liberdade dentro da tradição. Muitos anciões me deram suas bênçãos por que ficaram felizes em ver alguém da nova geração dando continuidade à tradição e a espalhando em outros territórios.

Pode nos contar um pouco sobre o que vamos ouvir no seu show? Você vem com sua banda e seu kora?

Sim, vou com minha banda completa, com o kora, guitarra, baixo, percussão e bateria. Vou apresentar o repertório do meu último álbum, chamado Fasiya. Este repertório é baseado na música tradicional do povo mandinka, à qual minha família pertence. Mas as músicas são composições minhas mesmo, mesclando tradição e modernidade.

Já esteve na Bahia? Tem algum interesse na música e nas tradições percussivas locais?

É a minha primeira vez no Brasil, então estou muito animada para encontrar o povo brasileiro e assitir às performances dos outros artistas e músicos. Há muitos anos eu queria ir ao Brasil, por conta do meu interesse na tradição de sua música, então será uma experiência muito interessante para mim.

adblock ativo