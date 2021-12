Som na Fonte traz shows de Alceu Valença e Elba Ramalho

Difícil resumir a riqueza do popular, das canções e poesias do Nordeste. Mas existem artistas que representam bem esse universo. Dentre eles, Alceu Valença e Elba Ramalho. Verdadeiros porta-vozes da cultura nordestina.

Amigos há mais de 20 anos, Elba e Alceu apresentam seus respectivos shows neste sábado, 26, a partir de 20h30, na Arena Fonte Nova, pelo projeto Som na Fonte. A noite será embalada por sucessos dos cantores, entre xotes, forrós, baiões, frevo, além de canções com temáticas urbanas.

Projetos

Alceu acumula cerca de oito tipos de shows. Como conta, há formatos para carnaval, com metais e banda; para São João, com baião, xote e Gonzaga; shows para festivais de rock ou mesmo com orquestras, e ainda em formato acústico. "Essa apresentação em Salvador será um misto de tudo", brinca o cantor.

Acompanhando Alceu neste show estarão os músicos Paulo Rafael (guitarra e violão), Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Nando Barreto (baixo) e Cássio Cunha (bateria).

Elba Ramalho também promete para a festa um pouco de tudo de sua carreira: "Do meu primeiro disco, por exemplo, Canta Coração é certo que estará no repertório. Do meu disco novo que se chama Do Meu Olhar Pra Fora, é claro que vou cantar Árvore, de Edson Gomes", revela.

Esse show é mais um momento que comprova a amizade e sintonia musical entre Elba e Alceu, que já fizeram diversas apresentações juntos, inclusive a que celebrou 20 anos de amizade.

Elba revela que no seu próximo DVD interpretará canções do amigo: "Me identifico muito com o trabalho dele, traçamos caminhos diferentes, mas somos legítimos representantes da cultura nordestina".

Alceu também se prepara para gravar um DVD em outubro. "Vou gravar músicas da década de 1970, fase que fiz quatro discos", revela. Ele ainda fala sobre o seu longa-metragem A Luneta do Tempo, que será lançado em dezembro. "O filme é todo rimado, em cordel, e conta a história da chegada de Lampião no céu, que observa o mundo em uma luneta".

O disco O Grande Encontro, com Alceu, Elba, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, faz 20 anos em 2016. Apesar dos artistas não revelarem projetos em vista, afirmaram o desejo de celebrar, como fala Elba: "Foi um momento marcante na carreira de todos nós e seria muito bonito se conseguíssemos concretizar um projeto comemorativo".

Recentemente, Alceu deu uma canja inusitada em plena Avenida Paulista e aproveitou para falar sobre o valor dado aos artistas populares, muitas vezes invisíveis: "Eu acho que muita gente com talento para a música muitas vezes não aparece, porque tudo está na indústria do entretenimento. E o entretenimento tomou conta da indústria cultural".

A este respeito, Elba fala: "A música brasileira tem muita força, mas os meios de comunicação é que acabam centralizando em cima de alguns estilos e limitam o alcance. Nunca se produziu tanta música como nos últimos anos".

"Eu acho que todo artista tem que ter um pouco de louco. Tem que ser dono de sua cabeça e de sua obra", é o que afirma Alceu. E assim, cada um com sua loucura, Alceu e Elba apresentam em seus shows dois mundos de musicalidade, cultura e inspiração.

