Som na Fonte tem Maria Rita e Marcelo Jeneci neste sábado

Após imbróglios judiciais por conta da sonorização, finalmente o primeiro pontapé será dado para os encontros musicais que o projeto Som na Fonte pretende oferecer para o público baiano. Os shows dos cantores Maria Rita e Marcelo Janeci abrem neste sábado, 15, a grade de atrações, às 20 horas, na Arena Fonte Nova (Tenda da Praça Sul).

O cantor Marcelo Jeneci é declaradamente apaixonado pelas belezas da Bahia. Ele não esconde a excitação de trazer para o público local o show que já circula há mais de um ano com a turnê do mais recente álbum, De Graça (2013). Com o disco, Jeneci ganhou o prêmio de Melhor Compositor pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) no ano passado e foi indicado ao Grammy Latino 2014 como Melhor Álbum de MPB.

"A base do show vem sofrendo algumas variações convenientes. Esse tipo de progresso contínuo que só a estrada pode oferecer. O corpo do espetáculo está com aquele frescor de um ano", explica. Além de músicas do novo álbum, como Um de Nós, Melhor da Vida e Nada a Ver, Marcelo também traz alguns sucessos do primeiro CD, como Pra Sonhar e Felicidade.

"Fiz questão de incluir outros compositores no repertório. Coloquei, por exemplo, um trecho de Alguém Cantando, de Caetano Veloso, na música A Vida é Bélica e uso frases de Gilberto Gil no show". Além disso, a composição Vamos Passear de Bicicleta?, do músico baiano Hyldon, também ganha nova apropriação na voz de Marcelo Jeneci.

Sobre a iniciativa do projeto Som na Fonte, o artista acredita que um evento como esse, que pretende trazer artistas variados e falar com um público grande, é muito bem-vindo. "Noto que há um mercado interno muito autossuficiente, principalmente para as bandas de axé que fazem o negócio girar. O problema é que esse funcionamento é fechado".

Samba em foco

Já a cantora Maria Rita volta às raízes do samba num show baseado no repertório do álbum Coração a Batucar (2014). Ela traz no set list canções do novo CD, como Rumo ao Infinito e É Corpo, É Alma, É Religião.

Também tem espaço garantido no repertório músicas do disco Samba Meu e hits que conquistaram muitos apreciadores nos doze anos de carreira da filha de Elis Regina. O show de amanhã tem direção da própria artista e a banda é formada pelos músicos Davi Moraes (guitarra), Alberto Continentino (baixo), Rannieri de Oliveira (piano) e Wallace Santos (bateria).



A produtora Ieda Almeida, também responsável pela grade do projeto, afirma que o Som na Fonte pensa em qualidade musical e escassez. "Queremos trazer artistas que não vêm com frequência à cidade, além de contemplar estilos distintos".

Início

Essa será a primeira edição da iniciativa, que ainda pretende trazer outros grandes nomes, como Skank, Paralamas do Sucesso, Elba Ramalho e Alceu Valença, além de mais novos, como a banda Sinara. Sinval Andrade, presidente da Arena Fonte Nova, conta que o desejo do Som na Fonte é ratificar o espaço como um novo centro multicultural em que a diversidade de facetas é a principal característica.



"A partir de determinado momento do calendário musical de Salvador há uma profusão de shows e ensaios voltados para o Carnaval. O público sente falta de um espaço que traga música com uma proposta mais conceitual. A Arena está disposta a ocupar essa lacuna", detalha.



No entanto, ele não descarta o potencial agregador da Arena Fonte Nova como um lugar que também consiga reunir outros estilos musicais e diferentes perfis de eventos. "De uma maneira ampla, a Arena foi pensada como um equipamento multiuso. Esse programa de shows cumpre a função de trazer variedade para o público baiano", afirma.

