Som das Binha abre espaço para artistas no cenário baiano

“Eu vim do corpo da minha mãe/ Ela me deu semente boa /Nutriu meu corpo /Espalhou bênçãos / Sou Plantadeira de semente boa”. É com esta cantiga ritualística, que chegou através de uma das participantes do grupo, que se inicia os encontros do Som das Binha, coletivo que propõe uma rede de circulação e empoderamento de mulheres artistas em Salvador.

Há um ano e meio as Binha – como se referem entre elas – promovem um fortalecimento musical de mulheres artistas. Com um conselho formado por 12 integrantes femininas, o projeto sempre convoca outras mulheres para participarem dos eventos. Assim, as Binha - sempre têem uma formação de banda diferente em cada apresentação.

“Entendemos que o coletivo tem um potencial muito maior do que só um evento. Vimos que podemos ser essa rede que conecta várias mulheres. Uma rede organizadora, acolhedora e empoderadora de mulheres “, conta Julia.

Para Yasmim Ferraz, o grande diferencial do coletivo é trazer segurança e múltiplos diálogos. “É um espaço seguro e possível não só para as musicistas e para quem produz, mas para quem vive. São lugares seguros, de diálogo”, diz.

As mulheres, que de forma orgânica criaram o coletivo, contam que ele surgiu principalmente de uma necessidade de fortalecer a cena feminina na música baiana, principalmente das instrumentistas, para que com isso elas possam reverberar frutos. “Várias Binhas começaram a se empoderar e a lançar discos, formar bandas. Unimos a vontade que tinha em cada uma, não foi nada planejado”, explica Flora Rodrigez, produtora e compositora.

“O Som das Binha é um espaço de representatividade, de integração e de identidade, onde a mulher vai se sentir à vontade para expressar sua arte “, conta Loiá Fernandes, musicista e recém integrante.

Show

Após uma reformulação interna e um conhecimento maior enquanto coletivo, as Binhas enxergaram o potencial de propagação cultural do grupo e decidiram realizar o primeiro evento como produtoras culturais. O Som das Binha apresenta: Sinta a Liga Crew + Mis Ivy a contece hoje, às 21h, na Troppos.Co, no Rio Vermelho. O show não conta com preço fixo e funciona no esquema pague quanto puder.

O evento traz à capital baiana a banda paraibana Sinta Liga Crew , que trazem todas as composições autorais e reúnem produções individuais e coletivas com um teor de celebração ao poder feminino e assuntos do cotidiano. Além da DJ paulitas Mis Ivy, referência na cena ragga/dancehall no Brasil.

“Além de ciranda sonora, laboratório musical e oficinas, nós vamos pela primeira vez agir como produtora “, comemora Julia.

*Sob a supervisão da editora árcia moreira

