Sollares apresenta edição 'Sunset' com exibição de jogo da Copa

A festa Sollares retorna a Salvador para uma tarde repleta de música eletrônica. Com edição "Sunset", o evento será realizado neste sábado, 7, a partir das 14h, no Trapiche Barnabé, no Comércio. No local, também será exibido o jogo entre Rússia x Croácia. A edição da festa Sollares é feita dentro do evento Bud Basemente, que tem programação até 15 de julho.

Entre as atrações, os DJ's Frontline, Rodrigo Bouzon, Nicolau Marinho, Breaking Beattz, Selva e Plastic Robots, que irão se revezar antes e depois da transmissão da partida. Os ingressos custam R$ 80 e podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

adblock ativo