Solar Boa Vista realiza 24h de atividades gratuitas

Por conta das comemorações da Copa das Confederações, o Cine-Teatro Solar Boa Vista realiza mais de 24 horas de atividades gratuitas para o público baiano. De acordo com a produção do teatro, são shows de artistas da cena alternativa baiana, intervenções e atividades culturais. A festa acontece no Engenho Velho de Brotas, neste sábado, 29, às 19h, e atravessa a madrugada, seguindo com a programação até a transmissão da disputa final entre Brasil e Espanha, no domingo, 30.

A música toma conta do espaço com o show Paulinho Boca Canta Novos Baianos, onde o ex-integrante da banda revive os grandes sucessos do álbum de 1972 Acabou Chorare, além de outras canções que marcaram época. O Trio Santiago, DJ Jerônimo e a cantora Márcia Short também fazem parte da programação, que traz ainda a banda de rock Cascadura e o ska da SKAnibais, grupo que estreou seu primeiro show em janeiro no próprio Solar Boa Vista.

