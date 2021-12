Solange Almeida comanda 'Super Forró' no Armazém Hall em março

A cantora Solange Almeida vai levar para o Armazém Hall, em Vilas do Atlântico (Região Metropolitana de Salvador), em março o "Super Forró do Armazém". O evento será realizado no dia 10 e, além da forrozeira, os grupos Seu Maxixe e Forró do Tico também animarão a noite.

Para a ocasião, a ex-integrante do Aviões do Forró promete mesclar canções que marcaram sua trajetória musical com trabalhos mais recentes. Músicas do seu disco solo "Sentimento de Mulher", como "Duas e Vinte e Três", "Me Faça o Favor" e "Esquema Rolo e Beijo" não ficarão de fora do repertório.

Os ingressos do primeiro lote variam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda na bilheteria da casa de shows, na loja Armazém Ticket e nos balcões de ingressos dos shoppings.

